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Алиева Наида Магомедовна Руководитель центра юридической помощи в Махачкале "Правозащита"

Я гарантирую Вашу полную конфиденциальность

Случаи семейных делНаши юристы и адвокаты готовы Вам помочь!

Взыскание алиментов

Развод и раздел имущества

Установление места жительства

Определение порядка общения с ребенком

Почему Вы можете нам доверять?

12

лет представляем интересы доверителей

2000

дел в год проходят через нас

50%

возможность урегулировать спор
в досудебном порядке

  77%

выигранных дел в 2018 году

За счет чего мы добиваемся успехов в делах?

Говорим конкретными делами

Почти в каждом деле, даже самом необычном,
у нас есть опыт успешного разрешения спора.

Конфиденциальность

Мы действуем строго в Ваших интересах
и соблюдаем 100% конфиденциальность.

Мы всегда на связи

Наша команда всегда на связи и, в случае необходимости,
готовы срочно приехать в любое время.

Высокий профессионализм

Каждый член нашей команды специализируется на своем
виде права, что отличает нас от адвокатов-универсалов.

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на первичную консультацию

Уже на первой подробной консультации
Вы получите:

Юридическую консультацию по конкретному семейному спору с учётом всех обстоятельств и тонкостей;

Представительство доверителя во время переговоров;

Досудебное решение споров;

Грамотное составление и подготовка процессуальных документов;

Сбор и аналитика доказательств позиции, которая будет представлена в судебном заседании;

Профессиональная защита прав и интересов в судебном заседании в суде первой инстанции;

Составление, а также подготовка процессуальных документов и доказательств, для подачи в суд апелляционной и кассационной инстанции;

Контроль выполнения исполнительной службой судебного решения.

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Политика конфиденциальности

Мы высоко ценим Ваш интерес к нашему проекту и уважаем всех пользователей нашего ресурса. Защита персональных данных для нас очень важна. Мы соблюдаем правила защиты персональных данных и защиты ваших данных от несанкционированного доступа третьих лиц (защита персональных данных). Заполнение формы с контактными данными означает безоговорочное согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки персональной информации. Ниже приводится информация об обработке персональных данных. 1. Персональные данные. Цель сбора и обработки персональных данных. 1.1. Вы всегда можете посетить данную страницу, не раскрывая никакой персональной информации. 1.2. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу 1.3. Наша компания собирает и использует персональные данные, необходимые для выполнения Вашего запроса, это - имя и электронный адрес. 1.4. Наша компания не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых физическими лицами, и не проверяет их дееспособность. 2. Условия обработки персональной информации покупателя и её передачи третьим лицам. 2.1. При обработке персональных данных посетителей сайта наша компания руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных». 2.2. В отношении персональной информации покупателя сохраняется ее конфиденциальность. 2.3. Наша компания не передает персональные данные третьим лицам. 3. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей. Наша компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

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